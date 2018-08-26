Роботы, экзоскелет и «шапка‐невидимка». Чем удивила «Армия‐2018»

Последние достижения военной техники можно было увидеть на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который завершается 26 августа в подмосковной Кубинке. «360» выяснил, что поразило экспертов и какие новинки усилят российскую армию уже в ближайшем будущем.

Турции, Китая, Пакистана, В этом году форум впечатлил своим масштабом. Если в 2017-м зрителям было доступно 2,5 тысячи экспонатов, то на этот раз выставлено свыше 26 тысяч образцов вооружения из 102 стран. Большего всего новинок, ожидаемо, представила Россия , но также можно посмотреть на стенды Индии Словакии и других государств.

Алексей Леонков. «Иностранные гости приехали не просто показывать свое вооружение, но и искать партнеров на новые программы», — пояснил «360» военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества»

Прямо на площадках форума проходили круглые столы, велись переговоры и заключались новые контракты. Известно, что «Рособоронэкспорт» подписал в эти дни с иностранными партнерами соглашений на сумму свыше 20,3 миллиарда рублей. Заказы на российскую технику поступили из стран Азии, Африки и СНГ, уточнил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев

Новинки российской армии

Многие образцы широкой публике демонстрировались впервые. Это, например, комплексы ПВО «Бук-М3» и арктический вариант ЗРК малой дальности — «Тор-М2ДТ». Новые вооружения вобрали в себя лучшие характеристики предыдущих образцов и теперь способны поражать как аэродинамические, так и баллистические цели, крылатые ракеты, средства воздушной разведки, бороться с воздушным десантом.

Много внимания привлекли к себе образцы военной экипировки будущего. Одной из новинок стала инновационная система адаптивной маскировки, которая уже получила прозвище «шапка-невидимка». Посетителям показали чехол на шлем, на который нанесен слой электрического электропроводящего покрытия. Оно отображает картинку окружающей среды, скрывая тем самым бойца от невооруженного глаза. Сейчас изображение статично, но в дальнейшем картинка должна стать динамичной, и тогда это уже будет полноценная шапка-невидимка.

«На деле это может быть не только шлем, а все что угодно, вплоть до комбинезона, куртки, брюк, обуви и так далее. Человека, одетого в такую форму, вы не увидите вообще — он полностью сольется с окружающей средой», — рассказал «360» полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко.

Проверка боем

Показали гостям и экзоскелет — жесткий каркас фиксирует ноги и спину солдата, беря на себя большую часть боевой нагрузки. В результате военного не беспокоит вес рюкзака, боекомплекта и бронежилета, даже после длительного перехода он чувствуют себя полным сил. Новинка уже прошла боевое крещение в Сирии . Ее использовали российские саперы и остались довольны.

«И это только начало, самая простая версия, как сказали бы фантасты, «боевого скафандра». Следующий шаг — активный экзоскелет с сервоприводами. Этот комплект будет не просто разгружать военнослужащего, но и усиливать движения его рук и ног», — цитирует РИА «Новости» разработчика технологии Максима Максимова

Вообще сирийский конфликт дал пищу для ума многим конструкторским бюро, которые в этом году представили модели, модернизированные с учетом опыта боевых действий в этой стране. Например, на форуме показали улучшенные танки Т90МС и Т-72Б3М, на которых установили современные комплексы динамической защиты «Реликт».

Бурное обсуждение вызвали представленные на форуме российские роботы. Концерн «Калашников» показал концепт управляемого прямоходящего робота под названием «Игорек». Он оборудован башней-рубкой с панорамным обзором, где будет сидеть оператор, а перемещаться машина будет с помощью двуногого шасси. Второй робот — БРП-1 — должен был получить на «Армии-2018» звучное имя от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина , однако когда андроид поздоровался с чиновником, тот прошел мимо него.

Т90МС. Источник фото: РИА Новости

Скрытое преимущество

Многие важные технологии, продемонстрированные на выставке, остались незамеченными неискушенными посетителями, отметил Михаил Тимошенко. В качестве примера военный эксперт привел разработки комплексов радиоэлектронного подавления (КРЭП). Они могут существенно снижать потенциал противника, поскольку на сегодняшний день вся техника оснащается радиоэлектронной аппаратурой.

Как пояснил Тимошенко, в атаке в первую очередь важна разведка, а если ее подавить, то противнику непонятно, с каким сопротивлением он столкнется. Также направленная на бомбардировку авиация, если ее подавили КРЭП, теряет возможность обнаруживать цели.

«Обычному обывателю, который гуляет по выставке, такие вещи не виды и не понятны. Ему обязательно надо, чтобы что-нибудь двигалось, лязгало, изрыгало огонь. Вот тот же «Игорек». Вокруг него масса восторгов, а чему восторгаться? Какой же это боевой робот, если внутри сидит оператор? Убили оператора — нет и робота. Это лишь большая игрушка», — сказал военный эксперт.

Немало образцов уже поступает на вооружение российской армии, как танки «Армата», или же поступят туда в ближайшие годы — в частности, модернизированный бронеавтомобиль «Тигр», новые беспилотники-разведчики и улучшенная инженерная техника. Однако об усилении армии можно говорить только в случае масштабного серийного производства, подчеркнул Тимошенко.

«Например, «Армата». Заключен контракт на 100 танков. Но это всего лишь один полк по штатной численности. Усилит ли это значительно армию? Едва ли. Или же Су-57 — их поступит 12 штук. Усилят ли они ВКС России? Лишь в незначительной степени. Весь вопрос в объеме производства», — признал Михаил Тимошенко.

Тем не менее даже сейчас российская армия успешно конкурирует с военно-промышленными комплексами других стран, отметил Алексей Леонков.

Су-57. Источник фото: РИА Новости

«Если мы говорим про российские ПВО или системы РЭП — им нет равных. Зарубежные специалисты знают об этом. Хороши и наши авиационные комплексы — те же Су-35 могут успешно справляться с истребителями F-22 и F-35. Если мы говорим о флоте, то нужно вспомнить корабль серии 22350 — фрегат дальней морской зоны, который недавно вышел в море. По комплекту вооружения и ему нет аналогов в мире», — сказал эксперт.

По ключевым, показателям, где Минобороны РФ ставит задачу находиться в лидерах, Россия успешно выполняет эту миссию, считает главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» и военный эксперт Борис Рожин . По его словам, это касается систем радиоэлектронной борьбы, разведывательных беспилотников и бронетехники.

«Есть отставание в боевой робототехнике, по внедрению искусственного интеллекта во внедряемые армейские технологии. Но нельзя быть везде впереди — идет конкурентная борьба. Россия показывает, что у нее есть как текущий уровень технического исполнения, так и перспективные образцы, которые позволят в будущем обходить другие страны», — заключил он.