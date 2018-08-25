В рамках региональной программы МВФТ «Армия-2018» в Кронштадте задействовано более 50 единиц техники ВМФ

Посетители ежедневно могут увидеть зрелищные эпизоды, среди которых прохождение кораблей и катеров с демонстрацией огневой мощи, высадку десантно-штурмовой группы, выход корабля на дистанцию ведения огня и другие эпизоды.

Более 50 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВМФ, задействовано в морской программе динамического показа и в статической экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2018» Западного военного округа, который проходит с 24 по 26 августа в Кронштадте

В акватории Кронштадта принимают участие 15 боевых кораблей и вспомогательных судов. Среди них — новейший корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Серпухов», противодиверсионный катер «Нахимовец», десантные, патрульные, и специальные катера, а также суда обеспечения и быстроходные лодки.

В рамках динамической программы показа посетители ежедневно могут увидеть зрелищные эпизоды, среди которых прохождение кораблей и катеров с демонстрацией огневой мощи, высадку десантно-штурмовой группы, выход корабля на дистанцию ведения огня с применением артиллерийского оружия, траление и подрыв плавающей мины и другие эпизоды.

В информационно-демонстрационном кластере техники ВМФ представлен широкий спектр современных образцов водолазной техники и поисково-спасательных средств, в их числе передвижная декомпрессионная водолазная станция, различные виды водолазного снаряжения, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, гидравлический инструмент для подводно-технических работ. Кроме того, в экспозиции представлены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Техника, представленная на статической экспозиции, доступна для свободного посещения. Каждый демонстрационный образец оснащен информационным стендом, раскрывающим тактико-технические характеристики и его применение. У техники постоянно дежурят штатные экипажи, которые рассказывают посетителям об особенностях эксплуатации техники.

В рамках форума проходят спортивные мероприятия. На форуме также представлен полевой тренажер — мобильный спортивный комплекс для проведения спортивно-массовых мероприятий и проведения физической подготовки в полевых условиях.

За два дня функционирования форума его посетило уже свыше четырех тысяч человек.