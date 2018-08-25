Применение информтехнологий вызвало наибольший интерес экспертов на армейском форуме

КУБИНКА ( Московская область ), 25 августа. / ТАСС /. Круглые столы о развитии информационных технологий и их применении в интересах обороны вызвали наибольший интерес у экспертного сообщества по итогам научно-деловой программы форума «Армия — 2018», сообщили журналистам в субботу в пресс-центре форума по итогам научно-деловой программы.

"Наибольший интерес экспертного сообщества вызвали круглые столы, посвященные развитию информационных технологий и их применению в интересах обороны, обеспечению безопасности в Арктическом регионе, а также расширению сфер применения военных разработок в других сферах экономики", — привели в пресс-центре слова начальника Военно-научного комитета генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Макушева

Рязани, Белгорода, Казани и Он отметил, что в рамках научно-деловой программы было проведено 155 мероприятий, разделенных по 54 тематическим направлениям. Более 11 тыс. человек приняли участие в круглых столах, брифингах и конференциях. Из них более 100 участников являются представителями девяти иностранных государств. Макушев сообщил, что по видеоконференцсвязи более 90 специалистов из Санкт-Петербурга Курска , Воронежа, Костромы Новосибирска смогли принять участие в научно-деловой программе форума.

"Выработанные предложения позволят организовывать эффективное взаимодействие предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса страны, научно-исследовательских организаций и органов военного управления, а также будут способствовать укреплению национальной безопасности страны", — резюмировал генерал-лейтенант.