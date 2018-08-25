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Новый командир появился у Кантемировской дивизии
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Новый командир появился у Кантемировской дивизии 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевой путь Кантемировской дивизии начался в 1942 году в боях на реке Дон.
Новым командиром Кантемировской танковой дивизии назначен полковник Владимир Завадский, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознаменная дивизии имени Ю. В. Андропова дислоцируется в Московской области.
Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. В 2000 году окончил Московское общевойсковое командное училище. Он командовал мотострелковым взводом, ротой и батальоном, проходил службу на должностях замкомандира учебного танкового полка, замначальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады и командира мотострелковой дивизии.
Завадский награжден орденом Мужества, а также ведомственными медалями.
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