Почти 250 курсантов ТОВВМУ приняли присягу во Владивостоке

Почти 250 первокурсников Тихоокеанского высшего Военно-Морского училища имени адмирала Макарова (ТОВВМУ) приняли военную присягу в субботу, 25 августа. Будущих морских офицеров поздравил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Руководитель края подчеркнул, что сегодня торжественный и знаменательный день для первокурсников ТОВВМУ.

«Вы выбрали очень трудную, но почетную и важную профессию. Перед вами открываются большие перспективы и возможности, и только от вас зависит, каким будет ваше будущее», — напутствовал курсантов Андрей Тарасенко.

Глава региона отметил, что сегодня ТОВВМУ имени Макарова — один из лучших военно-морских вузов России , известный высоким качеством военной и профессиональной подготовки. Училище обеспечивает кадрами флот всей страны.

«Здесь работает коллектив, который на протяжении многих лет обучает и воспитывает курсантов в лучших традициях патриотизма и воинского мастерства», — подчеркнул глава края.

Андрей Тарасенко пожелал первокурсникам ТОВВМУ успехов в учебе, здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях и семь футов под килем.

За 80 лет в прославленном учебном заведении подготовлено более 18 тысяч офицеров, из которых более 240 стали адмиралами.

В мирное время семь выпускников училища получили звания Героя Советского Союза, один — Героя Социалистического Труда, шесть — Героя Российской Федерации.

Справочно

Выпускники училища служат на всех флотах и флотилиях Российской Федерации. В настоящее время среди выпускников училища — командующий группировкой войск и сил на Северо-Востоке России, заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил, командиры соединений, надводных кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота, начальник ТОВВМУ имени Макарова.