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Почти 250 курсантов ТОВВМУ приняли присягу во Владивостоке
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Почти 250 курсантов ТОВВМУ приняли присягу во Владивостоке 

Prim.News 36 минут назад
Фото: Prim.News
Курсантов поздравил Андрей Тарасенко.
Фото — Игорь Новиков (администрация Приморского края)
Почти 250 первокурсников Тихоокеанского высшего Военно-Морского училища имени адмирала Макарова (ТОВВМУ) приняли военную присягу в субботу, 25 августа. Будущих морских офицеров поздравил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Руководитель края подчеркнул, что сегодня торжественный и знаменательный день для первокурсников ТОВВМУ.
«Вы выбрали очень трудную, но почетную и важную профессию. Перед вами открываются большие перспективы и возможности, и только от вас зависит, каким будет ваше будущее», — напутствовал курсантов Андрей Тарасенко.
Глава региона отметил, что сегодня ТОВВМУ имени Макарова — один из лучших военно-морских вузов России, известный высоким качеством военной и профессиональной подготовки. Училище обеспечивает кадрами флот всей страны.
«Здесь работает коллектив, который на протяжении многих лет обучает и воспитывает курсантов в лучших традициях патриотизма и воинского мастерства», — подчеркнул глава края.
Андрей Тарасенко пожелал первокурсникам ТОВВМУ успехов в учебе, здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях и семь футов под килем.
За 80 лет в прославленном учебном заведении подготовлено более 18 тысяч офицеров, из которых более 240 стали адмиралами.
В мирное время семь выпускников училища получили звания Героя Советского Союза, один — Героя Социалистического Труда, шесть — Героя Российской Федерации.
Три выпускника училища стали главнокомандующими Военно-Морским Флотом — Адмирал Флота Громов Феликс Николаевич (1992-1997), Адмирал Флота Куроедов Владимир Иванович (1997-2005), адмирал Чирков Виктор Викторович (2012-2016), один — командующим войсками Восточного военного округа — адмирал Сиденко Константин Семенович, 2010-2013.
Справочно
Выпускники училища служат на всех флотах и флотилиях Российской Федерации. В настоящее время среди выпускников училища — командующий группировкой войск и сил на Северо-Востоке России, заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил, командиры соединений, надводных кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота, начальник ТОВВМУ имени Макарова.
В 2015 и 2017 годах парадный расчёт ТОВВМУ имени Макарова принял участие в военном параде, посвященном Дню Победы, в Москве.
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