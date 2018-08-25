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В Минобороны рассказали о научных разработках нового оружия
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В Минобороны рассказали о научных разработках нового оружия 

Rambler News Service 1 час назад
Начальник войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов на форуме «Армия-2018» рассказал о научных разработках оружия, созданного на новых физических принципах.
«Научные разработки включают создание комплексов, которые строятся на разных физических принципах. Здесь и методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам. Идут разработки оружия на новых физических принципах», — цитирует «РИА Новости» Леонова.
Он также рассказал о научных разработках Смоленской академии ПВО, которая представила на форуме работы в области радиолокации и электродинамики. По его словам, все это «позволяет создать макеты новых образцов вооружения, которые дальше будут использоваться в науке», а также для разработки учебно-тренировочных средств.
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