В Минобороны рассказали о научных разработках нового оружия

Начальник войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов на форуме «Армия-2018» рассказал о научных разработках оружия, созданного на новых физических принципах.

«Научные разработки включают создание комплексов, которые строятся на разных физических принципах. Здесь и методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам. Идут разработки оружия на новых физических принципах», — цитирует «РИА Новости» Леонова.

Он также рассказал о научных разработках Смоленской академии ПВО, которая представила на форуме работы в области радиолокации и электродинамики. По его словам, все это «позволяет создать макеты новых образцов вооружения, которые дальше будут использоваться в науке», а также для разработки учебно-тренировочных средств.