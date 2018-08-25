Замминистра обороны рассказал о масштабах динамического показа на «Армии-2018»

Генерал армии Павел Попов отметил большое количество зрителей на демонстрационной площадке Международного военно-технического форума.

Динамический показ огневых и маневренных возможностей российской боевой техники стал одним из самых интересных разделов Международного военно-технического форума «Армия-2018». Такое мнение высказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

«Интересная программа, которая характеризуется большим количеством посетителей, это практический показ возможностей техники. Всего — 288 образцов, из них 50 воздушных судов», — заявил Попов в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».