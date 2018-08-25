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Замминистра обороны рассказал о масштабах динамического показа на «Армии-2018»
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Замминистра обороны рассказал о масштабах динамического показа на «Армии-2018» 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Генерал армии Павел Попов отметил большое количество зрителей на демонстрационной площадке Международного военно-технического форума.
Динамический показ огневых и маневренных возможностей российской боевой техники стал одним из самых интересных разделов Международного военно-технического форума «Армия-2018». Такое мнение высказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.
«Интересная программа, которая характеризуется большим количеством посетителей, это практический показ возможностей техники. Всего — 288 образцов, из них 50 воздушных судов», — заявил Попов в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Он добавил, что в авиационной части демонстрационного показа принимает участие пилотажная группа ВВС Народно-освободительной армии Китая.
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