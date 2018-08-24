США создали угрозу для российских северных морских коммуникаций

«Северная Атлантика — это в том числе Приполярье и Заполярье. Создание этого флота несет угрозу нашим северным морским коммуникациям», — сказал Кондратьев, передает РИА «Новости»

По его словам, Россия предпримет «определенные адекватные шаги» в ответ на действия США. «На каждое действие есть противодействие, и требуются здесь определенные адекватные шаги. Я не могу их озвучить, но количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учетом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность России на этом направлении», — отметил он.

Ранее ВМС США возродили 2-й флот для сдерживания России в Атлантике.