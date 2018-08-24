США создали угрозу для российских северных морских коммуникаций 

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что возрождение 2-го флота ВМС США угрожает северным морским коммуникациям России.
«Северная Атлантика — это в том числе Приполярье и Заполярье. Создание этого флота несет угрозу нашим северным морским коммуникациям», — сказал Кондратьев, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия предпримет «определенные адекватные шаги» в ответ на действия США. «На каждое действие есть противодействие, и требуются здесь определенные адекватные шаги. Я не могу их озвучить, но количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учетом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность России на этом направлении», — отметил он.
Ранее ВМС США возродили 2-й флот для сдерживания России в Атлантике.
2-й флот — оперативная единица ВМС США, в зону ответственности которого с 1950 года входила западная часть Атлантического океана, морская зона, прилегающая к Атлантическому побережью США. Церемония расформирования 2-го флота США прошла в 2011 году. 4 мая 2018 года в Норфолке было объявлено о грядущем воссоздании флота.