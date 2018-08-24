Москва сотряслась, но от хохота: эксперт о военном параде на Украине

Украина встретила очередной День независимости военным парадом, который потряс Москву

Украина за годы своей независимости доросла до уровня Пакистана , если говорить о военно-техническом обеспечении, заявил «Звезде» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин

«Парад потряс Москву от хохота. Мы все смеялись, как Украина демонстрировала свой старый танк Т-64, 350 таких танков она еще в 1992 продала Пакистану. Так что Украина доросла до уровня Пакистана за эти годы «самостийности»», — заявил эксперт.

По его словам, в Москве поразились, глядя на новую украинскую военную форму, а также якобы новую технику ВСУ.

«Нас потрясла новая гаубица, слепленная из запасных частей отовсюду. Нас потрясла форма украинской армии, которую им сбросили с барского плеча НАТОвцы», — отметил Литовкин.

Он отметил, что и с авиатехникой в Незалежной все крайне печально, поскольку страна не производит ни истребителей, ни штурмовиков.

«Старые советские самолеты, никакой истребительной и штурмовой авиации Украина не производит. Она вообще не способна серийно выпускать какую-либо авиатехнику, как боевую, так и гражданскую», — подытожил он.