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Китайские летчики пилотажной группы «Первое августа» получили награду МВТФ «Армия-2018»
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Китайские летчики пилотажной группы «Первое августа» получили награду МВТФ «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицеров ВВС Народно-освободительной армии Китая наградил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков.
Летчики пилотажной группы «Первое августа» китайских ВВС получили награду Международного военно-технического форума «Армия-2018».
Памятную награду «За существенный вклад в организацию и проведение МВТФ „Армия 2018“ китайским авиаторам вручил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства Обороны Российской Федерации генерал-майор Роман Кордюков.
Награждение состоялось на аэродроме „Кубинка“.
Ранее стало известно, что экипажи пилотажной группы „Первое августа“ ВВС Народно-освободительной армии Китая впервые примут участие в МВТФ „Армия-2018“ и выступят с программой группового пилотажа на семи истребителях J-10.
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