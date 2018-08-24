Китайские летчики пилотажной группы «Первое августа» получили награду МВТФ «Армия-2018»

Летчики пилотажной группы «Первое августа» китайских ВВС получили награду Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Памятную награду «За существенный вклад в организацию и проведение МВТФ „Армия 2018“ китайским авиаторам вручил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Министерства Обороны Российской Федерации генерал-майор Роман Кордюков.

Награждение состоялось на аэродроме „Кубинка“.

Ранее стало известно, что экипажи пилотажной группы „Первое августа“ ВВС Народно-освободительной армии Китая впервые примут участие в МВТФ „Армия-2018“ и выступят с программой группового пилотажа на семи истребителях J-10.