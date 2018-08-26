Летчики группы «Беркуты» ожидают поступления в войска вертолетов Ми-28НМ

"Изначально группа «Беркуты» была создана на вертолетах Ми-24. Затем, когда поступили на вооружение вертолеты Ми-28Н, мы постепенно перешли на пилотирование на них. Когда нам поставят Ми-28НМ, перейдем и на эти машины", — сказал Воронов на форуме «Армия-2018».

По его словам, «Беркуты» в своих выступлениях стремятся показать возможности и развитие российской вертолетной техники. «Мы не то чтобы универсалы, но можем выполнять полеты как на Ми-24, Ми-35 и их модификациях, так и на вертолетах Ми-28. Мы хотим показать развитие нашего российского оружия, а именно вертолетостроения, поэтому мы и перешли на Ми-28», — пояснил Воронов.

Он отметил, что особенность пилотажной группы «Беркуты» в том, что другие пилотажные группы мира выступают на легких вертолетах, а «Беркуты» выполняют пилотаж на строевых тяжелых ударных машинах.

"Это другие взлетные характеристики, которые накладывают определенный отпечаток. Необходимо выдерживать параметры строя, показать именно красоту полета, чтобы вертолеты в воздухе стояли как на жесткой сцепке — вот этого мы добиваемся", — добавил Воронов.

Пилотажная группа «Беркуты» показывала высший групповой и одиночный пилотаж в демонстрационных программах международного военно-технического форума «Армия-2018», который проходит c 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.