В Смоленской области на месте крушения Як-1 полка «Нормандия-Неман» установят памятник

ТАСС , 24 августа. Памятник установят на месте крушения самолета Як-1 французского полка «Нормандия-Неман», которое произошло в Смоленской области в 1943 году во время Великой Отечественной войны. Обломки истребителя, которые подняли из болота поисковики и военные, отправили на экспертизу, сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов

"На месте обнаружения самолета работы завершены. Изначально предполагалось, что это Як-9, но в ходе экспедиции после осмотра обломков стало известно, что это части истребителя Як-1. Все обломки самолета, которые 75 лет пролежали в воде, отправлены на экспертизу, в том числе и двигатель. На месте крушения Як-1 будет установлен памятник", — сказал Мугинов.

Полковник добавил, что установкой памятника будет заниматься военкомат Смоленской области. «Проект еще не разработан. Надеемся, что памятник будет установлен в 2019 году», — добавил Мугинов.

Ранее сообщалось, что поисковики и водолазы Западного военного округа подняли из болота в Смоленской области более 50 деталей потерпевшего крушение в августе 1943 года истребителя французского полка «Нормандия-Неман». Всего к поисковым работам от Западного военного округа были привлечены более 50 военнослужащих, 15 единиц специальной техники.

Также во время экспедиции военные и поисковики обнаружили советский штурмовик Ил-2 с останками погибшего экипажа. «Военный комиссариат Смоленской области совместно с поисковиками благодаря найденным номерным деталям двигателя устанавливают личности экипажа для дальнейшего поиска родственников и захоронения. Останки планируется захоронить с воинскими почестями на территории воинского захоронения в городе Ельня . Также останки могут быть переданы с согласия родных по программе „Дорога домой“ и захоронения их на родной земле за счет военного комиссариата», — пояснил Мугинов.

"Нормандия-Неман" — французский истребительный авиаполк, воевавший во время Второй мировой войны на стороне СССР. Сформированный в декабре 1942 года в Иванове полк «Нормандия» принимал участие в Курской битве, Белорусской операции, разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии.