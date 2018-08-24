Имитатор сигналов подводных лодок разработают для ВМФ России к 2020 году

" [Комплекс] включен в программу развития морского подводного оружия до 2020 года. Концерном «МПО „Гидроприбор“ ведется создание прототипа», — говорится в материалах академии.

Согласно материалам, комплекс ложных морских целей представляет собой мобильные средства радиоэлектронной борьбы, имитирующие «признаки активного присутствия неустановленной подводной лодки в зоне интересов противника».

"Комплекс позволяет создавать имитационные модели подводной лодки, действующей под перископом и в подводном положении. Комплекс доставляют в район и в установленное время или по команде включают в работу", — говорится в материалах.

Приведенный в действие комплекс имитирует перископ и сеанс радиосвязи подлодки, а также ее движение. С окончанием работы составные части комплекса затапливаются. Основным эффектом от внедрения комплекса станет отвлечение вероятного противника и его противолодочных средств на ложные направления.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.