Ещё
Имитатор сигналов подводных лодок разработают для ВМФ России к 2020 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Имитатор сигналов подводных лодок разработают для ВМФ России к 2020 году 

ТАСС 1 час назад
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Концерн «Гидроприбор» к 2020 году создаст для Военно-морского флота России прототип комплекса, который позволит имитировать присутствие неизвестной подлодки в различных морских зонах. Соответствующая информация содержится в материалах Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова, подготовленных к Международному форуму «Армия-2018».
" [Комплекс] включен в программу развития морского подводного оружия до 2020 года. Концерном «МПО „Гидроприбор“ ведется создание прототипа», — говорится в материалах академии.
Согласно материалам, комплекс ложных морских целей представляет собой мобильные средства радиоэлектронной борьбы, имитирующие «признаки активного присутствия неустановленной подводной лодки в зоне интересов противника».
"Комплекс позволяет создавать имитационные модели подводной лодки, действующей под перископом и в подводном положении. Комплекс доставляют в район и в установленное время или по команде включают в работу", — говорится в материалах.
Приведенный в действие комплекс имитирует перископ и сеанс радиосвязи подлодки, а также ее движение. С окончанием работы составные части комплекса затапливаются. Основным эффектом от внедрения комплекса станет отвлечение вероятного противника и его противолодочных средств на ложные направления.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.
ТАСС: последние новости
Командующий ВВС Мьянмы провел "тест-драйв" истребителя Су-30СМ Новейшую авиацию покажут в Хабаровске в рамках форума "Армия-2018" СМИ: армия Израиля начнет формировать экипажи танков из друзей и родственников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву202
Порошенко опозорился на параде340
США раскрыли новый удар по России146
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире11
Путин связался с получившим травму Медведевым51
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение