Рособоронэкспорт на «Армии» подписал контрактов на 20,3 миллиарда рублей

КУБИНКА , 24 авг — РИА Новости Рособоронэкспорт в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018» подписал 15 контрактов на сумму свыше 20,3 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе компании.

"Сумма подписанных Рособоронэкспортом на полях «Армии» экспортных контрактов превысила 20,3 миллиарда рублей. Речь идет о современной сухопутной военной технике, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, оружии ближнего боя и многом другом. Портфель компании пополнился твердыми заказами стран Азии и Африки, а также стран — членов Содружества Независимых Государств", — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев , слова которого привели в пресс-службе.

Гендиректор компании также отметил, что многие в мире, в том числе в Европе откровенно возмущены действиями США , которые пытаются мешать другим странам развивать ВТС с Россией . «Рособоронэкспорт ведет диалог с зарубежными заказчиками на уровне органов государственной власти, а экспортные сделки получают одобрение или президентами, или на высоком правительственном уровне, в формате G2G. То есть санкции имеют эффект бумеранга: партнеры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела государства. В результате мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют, тем более что в Рособоронэкспорте накоплен колоссальный опыт успешного сотрудничества в самых разных внешнеэкономических обстоятельствах», — подчеркнул Михеев.

Кроме того, рассказали в компании, в рамках форума было подписано несколько соглашений о взаимодействии Рособоронэкспорта с российскими субъектами военно-технического сотрудничества.

"Несмотря на продолжающуюся антироссийскую пропаганду, Рособоронэкспорт провел серию успешных переговоров с посетившими форум «Армия» делегациями из ряда стран Европы", — отметили в компании.