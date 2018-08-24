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Рособоронэкспорт на «Армии» подписал контрактов на 20,3 миллиарда рублей
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Рособоронэкспорт на «Армии» подписал контрактов на 20,3 миллиарда рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА, 24 авг — РИА Новости. Рособоронэкспорт в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018» подписал 15 контрактов на сумму свыше 20,3 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе компании.
"Сумма подписанных Рособоронэкспортом на полях «Армии» экспортных контрактов превысила 20,3 миллиарда рублей. Речь идет о современной сухопутной военной технике, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, оружии ближнего боя и многом другом. Портфель компании пополнился твердыми заказами стран Азии и Африки, а также стран — членов Содружества Независимых Государств", — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого привели в пресс-службе.
Гендиректор компании также отметил, что многие в мире, в том числе в Европе откровенно возмущены действиями США, которые пытаются мешать другим странам развивать ВТС с Россией. «Рособоронэкспорт ведет диалог с зарубежными заказчиками на уровне органов государственной власти, а экспортные сделки получают одобрение или президентами, или на высоком правительственном уровне, в формате G2G. То есть санкции имеют эффект бумеранга: партнеры обоснованно расценивают их как вмешательство во внутренние дела государства. В результате мы вместе последовательно уходим от доллара во взаиморасчетах в пользу национальных валют, тем более что в Рособоронэкспорте накоплен колоссальный опыт успешного сотрудничества в самых разных внешнеэкономических обстоятельствах», — подчеркнул Михеев.
Кроме того, рассказали в компании, в рамках форума было подписано несколько соглашений о взаимодействии Рособоронэкспорта с российскими субъектами военно-технического сотрудничества.
"Несмотря на продолжающуюся антироссийскую пропаганду, Рособоронэкспорт провел серию успешных переговоров с посетившими форум «Армия» делегациями из ряда стран Европы", — отметили в компании.
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