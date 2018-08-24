Минобороны запустит масштабную программу строительства малых ракетных кораблей

МОСКВА , 24 августа. / ТАСС /. Российские предприятия запускают масштабную программу по строительству малых ракетных кораблей. Об этом в пятницу эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников

"Очень большая программа по строительству малых ракетных кораблей нового проекта, которые будут оснащены современными образцами вооружения, сбалансированным составом вооружения, ракетного комплекса, будут обладать высокими мореходными качествами. Кроме этого, в состав черноморского флота поступит буксир, морской буксир, «Сергей Балк», — сказал он.

Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр «Каракурт») — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» . Ранее сообщалось, что ВМФ России должен получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800, при этом два первых будут переданы в 2018 году. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, силовыми установками российского производства.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.