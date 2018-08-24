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Единственный в мире вертолет-амфибию хотят модернизировать
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Единственный в мире вертолет-амфибию хотят модернизировать 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Холдинг «Вертолеты России» готовит программу модернизации единственных в мире противолодочных вертолетов-амфибий Ми-14ПЛ, сообщили в пресс-службе компании.
«Вертолеты России» прорабатывают с Минобороны вопрос о модернизации вертолетов-амфибий Ми-14ПЛ. Окончательное решение, в какой конфигурации и в каком объеме эти работы будут проводиться, остается за военным ведомством», — передает РИА «Новости» слова источника.
По планам авторов проекта, после модернизации вертолеты могут быть использованы как в военной, так и в гражданской сферах.
Ми-14 (изделие «140», машина В-14, по кодификации НАТО: Haze — «Туман») — морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ Миля. Серийное производство организовано в конце 1973 года на заводе №387 в Казани. В 1973-1986 годах было изготовлено 273 вертолета Ми-14.
Весной 2015 года источники в авиастроительной отрасли сообщали о том, что планируется возобновление производства вертолета Ми-14 на Казанском вертолетном заводе. Модернизированная версия будет оснащена новыми двигателями, современным электронным оборудованием и улучшенной системой наведения. Вертолет сможет дольше оставаться в воздухе и лучше держаться на воде.
В октябре 2015 года заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов заявил, что холдинг готов с 2016 года начать опытно-конструкторские работы (ОКР) по возобновлению производства противолодочных вертолетов Ми-14, облик обновленного вертолета уже определен и вскоре будет представлен Минобороны.
Напомним, в мае 2016 года занимавший в то время пост замглавы Минобороны Юрий Борисов сообщил, что ведомство планирует возобновить производство противолодочных вертолетов-амфибий Ми-14.
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