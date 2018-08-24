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NI назвал военные сферы, в которых Россия превосходит США
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NI назвал военные сферы, в которых Россия превосходит США 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия превосходит США в трех ключевых военных сферах, пишет National Interest.
Как рассказала старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Лайза Сэмп, российская армия опережает американскую в области создания сдерживающей «защитной сферы» при помощи дальнобойных ракетных систем (концепция сдерживания A2/AD), в общевойсковом бою, а также в кибервойнах.
Сэмп указала, что отставание США от России более чем реально, и оно явно прослеживается в Центральной и Восточной Европе. И хотя соперничество Москвы с Вашингтоном по всему земному шару кажется сомнительным, тем не менее, Россия имеет определенный потенциал и ресурсы, чтобы ответить на вызовы США и их союзников в каком-либо отдельном регионе, отметила эксперт.
Бывший заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас, в свою очередь, заявила, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, очень грамотно проводит модернизацию своих Вооруженных сил, несмотря на не самые большие расходы на оборону. Москва наращивает силы в таких ключевых сферах, как крылатые ракеты, системы ПВО, что в будущем, предупредила Фаркас, приведет к большим проблемам для США.
Реформа Вооруженных сил Российской Федерации была анонсирована в 2008 году на закрытом заседании военной коллегии Министерства обороны. Программа модернизации подразумевает в том числе укомплектование частей и соединений по всей России самыми разнообразными системами и комплексами — начиная от новейших истребителей и заканчивая усовершенствованными танками. Так, только в 2017 году на вооружение было принято 16 боевых кораблей и судов, 190 современных самолетов и вертолетов, 800 танков и боевых бронированных машин, 170 зенитных ракетных систем и комплексов, 1950 автомобилей многоцелевого назначения.
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