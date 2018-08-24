Названы военные сферы, в которых РФ превосходит США

NI назвал военные сферы, в которых Россия превосходит США

Россия превосходит США в трех ключевых военных сферах, пишет National Interest.

Как рассказала старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Лайза Сэмп, российская армия опережает американскую в области создания сдерживающей "защитной сферы" при помощи дальнобойных ракетных систем (концепция сдерживания A2/AD), в общевойсковом бою, а также в кибервойнах.

Сэмп указала, что отставание США от России более чем реально, и оно явно прослеживается в Центральной и Восточной Европе. И хотя соперничество Москвы с Вашингтоном по всему земному шару кажется сомнительным, тем не менее, Россия имеет определенный потенциал и ресурсы, чтобы ответить на вызовы США и их союзников в каком-либо отдельном регионе, отметила эксперт.

Бывший заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас, в свою очередь, заявила, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, очень грамотно проводит модернизацию своих Вооруженных сил, несмотря на не самые большие расходы на оборону. Москва наращивает силы в таких ключевых сферах, как крылатые ракеты, системы ПВО, что в будущем, предупредила Фаркас, приведет к большим проблемам для США.