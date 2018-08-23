Первые танки «Армата» будут поставлены в текущем году, а в целом первый контракт будет закрыт до конца 2021 года.
Танк Т-14 на базе платформы «Армата» подтвердил свои выдающиеся характеристики, в ближайшее время начнутся поставки машин в войска, сообщил в интервью телеканалу «Звезда» на форуме «Армия-2018» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
«Машина отличная, все характеристики полностью подтверждены и они лучше существующих аналогов. Сегодня уже действует контракт на первые 132 машины. Речь идет и о танках Т-15 и о боевых машинах пехоты Т-15», — сказал Криворучко.
Криворучко подчеркнул, что у машины есть будущее, и в данный момент проходят обсуждения следующих поставок и дальнейших доработок.
«Совершенно точно можно сказать, что танк получился и в ближайшее время будет в приличных объемах поставляться в вооруженные силы РФ», — подчеркнул Криворучко.
Контракт на поставку танков с Министерством обороны РФ был подписан 22 августа. Ранее о начале поставок боевой техники на платформе «Армата» сообщал вице-премьер Юрий Борисов. Позже эту информацию подтвердил «Звезде» заместитель гендиректора Уралвагонзавода Вячеслав Халитов.