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«Армата» подтвердила свои выдающиеся характеристики — Криворучко
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«Армата» подтвердила свои выдающиеся характеристики — Криворучко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Первые танки «Армата» будут поставлены в текущем году, а в целом первый контракт будет закрыт до конца 2021 года.
Танк Т-14 на базе платформы «Армата» подтвердил свои выдающиеся характеристики, в ближайшее время начнутся поставки машин в войска, сообщил в интервью телеканалу «Звезда» на форуме «Армия-2018» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
«Машина отличная, все характеристики полностью подтверждены и они лучше существующих аналогов. Сегодня уже действует контракт на первые 132 машины. Речь идет и о танках Т-15 и о боевых машинах пехоты Т-15», — сказал Криворучко.
Криворучко подчеркнул, что у машины есть будущее, и в данный момент проходят обсуждения следующих поставок и дальнейших доработок.
«Совершенно точно можно сказать, что танк получился и в ближайшее время будет в приличных объемах поставляться в вооруженные силы РФ», — подчеркнул Криворучко.
Контракт на поставку танков с Министерством обороны РФ был подписан 22 августа. Ранее о начале поставок боевой техники на платформе «Армата» сообщал вице-премьер Юрий Борисов. Позже эту информацию подтвердил «Звезде» заместитель гендиректора Уралвагонзавода Вячеслав Халитов.
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