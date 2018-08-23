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Военная полиция получит быстровозводимые вышки
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Военная полиция получит быстровозводимые вышки 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Изделие было представлено представителям российской военной полиции в рамках форума «Армия-2018».
Вышки будут использоваться для охраны полевых лагерей, мест дислокации войск, а также для целей и наблюдения.
«На круглом столе выступал представитель промышленности, который предлагает к использованию быстровозводимые вышки», — сказал замначальника Главного управления военной полиции Минобороны полковник юстиции Владимир Ковалев.
Он также подчеркнул, что на форуме у российских военных полицейских вызвала и другая военная техника, в том числе транспортные средства, средства управления и обнаружения целей, тепловизоры.
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