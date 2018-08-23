Военная полиция получит быстровозводимые вышки

Изделие было представлено представителям российской военной полиции в рамках форума «Армия-2018».

Вышки будут использоваться для охраны полевых лагерей, мест дислокации войск, а также для целей и наблюдения.

«На круглом столе выступал представитель промышленности, который предлагает к использованию быстровозводимые вышки», — сказал замначальника Главного управления военной полиции Минобороны полковник юстиции Владимир Ковалев

Он также подчеркнул, что на форуме у российских военных полицейских вызвала и другая военная техника, в том числе транспортные средства, средства управления и обнаружения целей, тепловизоры.