Производители бронетехники из Китая заинтересовались новейшим танком Т-90М 

Делегация из Китая высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.
Производители военной техники из Китая заинтересовались новейшими образцами российской бронетехники, в частности танком Т-90М. Об этом рассказали в пресс-центре форума «Армия-2018», ссылаясь на представителя китайской корпорации Norinco Кэюй Чжана.
«Наибольший интерес для нас представляет российская бронетанковая техника, особенно новейшие образцы, такие как танк Т-90М», — привели слова представителя китайского ОПК в пресс-центре.
Источник также отметил, что корпорация Norinco впервые выставили свою экспозицию на форуме.
На «Армии-2018» корпорация Norinco представила линейку военных автомобилей, стрелковое оружие, системы залпового огня, а также автомобили-амфибии.
Как отметили в пресс-центре, делегация из Китая высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.
Напомним, МВТФ «Армия-2018» проходит 21-26 августа в подмосковной Кубинке.