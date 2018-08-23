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Производители бронетехники из Китая заинтересовались новейшим танком Т-90М
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Производители бронетехники из Китая заинтересовались новейшим танком Т-90М 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Делегация из Китая высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.
Производители военной техники из Китая заинтересовались новейшими образцами российской бронетехники, в частности танком Т-90М. Об этом рассказали в пресс-центре форума «Армия-2018», ссылаясь на представителя китайской корпорации Norinco Кэюй Чжана.
«Наибольший интерес для нас представляет российская бронетанковая техника, особенно новейшие образцы, такие как танк Т-90М», — привели слова представителя китайского ОПК в пресс-центре.
Источник также отметил, что корпорация Norinco впервые выставили свою экспозицию на форуме.
На «Армии-2018» корпорация Norinco представила линейку военных автомобилей, стрелковое оружие, системы залпового огня, а также автомобили-амфибии.
Как отметили в пресс-центре, делегация из Китая высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.
Напомним, МВТФ «Армия-2018» проходит 21-26 августа в подмосковной Кубинке.
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