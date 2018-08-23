Производители бронетехники из Китая заинтересовались новейшим танком Т-90М

Делегация из Китая высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.

Производители военной техники из Китая заинтересовались новейшими образцами российской бронетехники, в частности танком Т-90М. Об этом рассказали в пресс-центре форума «Армия-2018», ссылаясь на представителя китайской корпорации Norinco Кэюй Чжана.

«Наибольший интерес для нас представляет российская бронетанковая техника, особенно новейшие образцы, такие как танк Т-90М», — привели слова представителя китайского ОПК в пресс-центре.

Источник также отметил, что корпорация Norinco впервые выставили свою экспозицию на форуме.

На «Армии-2018» корпорация Norinco представила линейку военных автомобилей, стрелковое оружие, системы залпового огня, а также автомобили-амфибии.

Как отметили в пресс-центре, делегация из Китая высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.

Напомним, МВТФ «Армия-2018» проходит 21-26 августа в подмосковной Кубинке.