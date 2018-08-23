В Минобороны РФ рассказали об особенностях новой бронемашины инженерных войск

Универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, которая впервые представлена на «Армии-2018», отличает высокий уровень автоматизации.

Руслан Алахвердиев. Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ получила новые системы управления и видеонаблюдения. Об этом «Звезде» рассказал заместитель начальника инженерных войск ВС РФ

«Она стала «умной», полностью автоматизированной. В ней реализованы новые системы управления и видеонаблюдения. Также в состав комплекта УБИМ включен беспилотный летательный аппарат», — заявил Алахвердиев в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

УБИМ предназначена для прокладки путей по пересеченной местности, разбора каменных и лесных завалов, удаления поврежденной техники с путей движения войск.