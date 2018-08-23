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Более 30 тыс. гостей и жителей Курска посетили торжества, посвященные 75-й годовщине победы советских войск на Курской дуге
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Более 30 тыс. гостей и жителей Курска посетили торжества, посвященные 75-й годовщине победы советских войск на Курской дуге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В честь празднования памятной даты в центре города прошел военный парад, в котором приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО.
Более 30 тыс. гостей и жителей Курска посетили торжества, посвященные 75-й годовщине победы советских войск на Курской дуге.
В честь празднования памятной даты в центре города прошел военный парад, в котором приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Москве, Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Нижегородской и Ленинградской областях, а также представители других силовых министерств и ведомств, юнармейцы и кадеты.
Кроме того, в составе механизированной колонны прошло 75 единиц исторической и современной военной техники, в том числе поступившей в войска Западного военного округа (ЗВО) в 2018 году. Механизированную колонну возглавил восстановленный танк Т-34.
В воздушной части парада над Курском пролетели самолеты и вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-52, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Ан-26.
Командовал парадом командир ракетного соединения ЗВО полковник Дмитрий Мартынов, принимал парад командующий гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Андрей Иванаев.
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