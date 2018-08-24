Российский «Корнет» сравнялся по возможностям с американским Javelin

Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» получил возможность атаковать бронетехнику сверху, как американский комплекс Javelin. Об этом сообщили ТАСС на выставке «Армия-2018» в компании — разработчике «Корнета» холдинге «Высокоточные комплексы».

«ПТРК «Корнет» уже сейчас при его умелом использовании — при стрельбе с превышением — позволяет атаковать цель в верхнюю полусферу», — сказали в холдинге.

ПТРК Javelin был принят на вооружение войск США в 1996 году. Одной из характерных особенностей комплекса является траектория полета ракеты: боеприпас делает «горку» и наносит удар по бронетехнике сверху — туда, где у танков и других бронемашин в крышах башен и корпусов самая тонкая броня. Это также позволяет обойти область действия активных средств защиты бронетехники, сбивающей средства атаки.

«Высокоточные комплексы» разработали ПТРК «Корнет», ракета которого может поражать бронированные цели на дальности до 10 км. По данным открытых источников, боеприпас способен пробить более 1 метра однородной брони. На вооружении российской армии стоит версия комплекса «Корнет-М».