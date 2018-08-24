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Российский «Корнет» получил возможность атаковать танки сверху, как американский Javelin
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Российский «Корнет» получил возможность атаковать танки сверху, как американский Javelin 

Авторадио 20 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Боеприпасы, способные поразить любую оптику противника в определенном радиусе разработали в России. Об этом в ходе выставки «Армия-2018» рассказал управляющий директор НПО «Прибор» Юрий Набоков, пишет РИА Новости. На выставке «Армия-2018» представили и новый российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Теперь он может атаковать бронетехнику сверху, как американский комплекс FGM-148 Javelin ("Джавелин"). Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа на базе подмосковного центра «Патриот». Предыдущие дни там работали эксперты, военные, заключались контракты на поставку вооружения. Сегодня выставка открывается для всех посетителей. Еще одна площадка форум «Армия-2018» начинает сегодня работать во Владивостоке.
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