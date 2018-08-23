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Амурский судостроительный получил заказ на четыре «Каракурта»
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Амурский судостроительный получил заказ на четыре «Каракурта» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Минобороны России изменили планы по заказу на Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре шести малых ракетных кораблей проекта «Каракурт» для Тихоокеанского флота. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в ведомстве, контракт поделён между двумя предприятиями: четыре отданы на АСЗ и два на «Восточную верфь» в Приморском крае.
— Из-за сложной логистики целесообразнее вести строительство МРК «Каракурт» именно на Дальнем Востоке, давая загрузку местным судостроительным активам, — отметил заместитель министра обороны Юрий Борисов в июле 2018 года.
Подписи под контрактом на строительство четырёх МРК «Каракурт» поставили замминистра обороны Алексей Криворучко и первый заместитель генерального директора Амурского судостроительного завода Игорь Будылин. Предприятие из Комсомольска-на-Амуре должно передать все боевые корабли заказчику до 2026 года. Основной ударной силой МРК «Каракурт» являются крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Оникс». Приблизительная стоимость одной единицы в ценах 2017 года составляет 2 млрд рублей. Напомним, АСЗ продолжает работу над тремя корветами для Тихоокеанского флота, сторожевики «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» находятся в цехах завода, «Громкий» отправлен на достроечную базу верфи во Владивосток.
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