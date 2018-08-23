Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов инспектирует Восточный военный округ

С 20 августа проходит внезапная проверка боеготовности в соединениях и частях Центрального и Восточного военных округов, дальней и военно-транспортной авиации.

Главе Генштаба были показаны эпизоды этапа специального учения с органами материально-технического обеспечения. Ему также были продемонстрированы действия подразделений военной полиции по пресечению диверсионно-террористического акта против объектов портовой инфраструктуры.

Кроме того, в акватории Амурского залива отрабатывались действия ТОФ при проведении планового размагничивания кораблей и судов, тушение пожара на танкере, погрузка ракетного оружия на боевые корабли

Генерал армии Валерий Герасимов также осмотрел корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».