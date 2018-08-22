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Россия поставит в Таиланд еще два вертолета Ми-17В-5 до конца года
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Россия поставит в Таиланд еще два вертолета Ми-17В-5 до конца года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Еще два модернизированных вертолета Ми-17В-5 до конца 2018 года Россия поставит в Таиланд, где уже работают пять российских машин. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в ходе встречи с послом Таиланда в России Тханатипом Упатисингом.
"На сегодняшний день в Таиланде также эксплуатируются 5 вертолетов Ми-17В-5, до конца 2018 года планируется поставить еще два вертолета", — заявил Мантуров.
Он добавил, что «Вертолеты России» и таиландская компания DataGate занимаются организацией совместного сервисного центра технического обслуживания и ремонта вертолетов этой версии. Кроме того, Мантуров сообщил, что в июне 2018 года Россия отправила в Таиланд третий самолет Sukhoi Business Jet.
В ходе встречи глава Минпромторга РФ и посол Таиланда обсудили вопросы подготовки к летным показам вертолетов Ми-171А2 и «Ансат», которые пройдут осенью 2018 года в странах Юго-Восточной Азии.
Вертолет Ми-17В-5 — новейшая модификация Ми-17. Машина предназначена для перевозки грузов и десантников, могут использоваться для спасательных операций и нести вооружение.
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