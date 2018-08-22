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Такого еще не делал никто: «Военная приемка» проверит на прочность Су-57
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Такого еще не делал никто: «Военная приемка» проверит на прочность Су-57 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российскому истребителю пятого поколения Су-57 будут посвящены сразу несколько выпусков программы «Военная приемка». Об этом ведущий «Звезды» Алексей Егоров сообщил на форуме «Армия-2018».
«Военная приемка» покажет испытания российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом в выездной студии «Звезды» в парке «Патриот» рассказал ведущий программы Алексей Егоров. По его словам, новому самолету будет посвящено сразу несколько выпусков «Военной приемки».
«Мы готовим сериал по самолету Су-57 (Т-50, он же — ПАК ФА). Впервые нам с ним дают делать такие вещи, которые сама корпорация «Сухого» (ПАО «Компания Сухой» — прим.ред) еще не делала. Не буду говорить, что, но увидите. Впервые нам дают показать его крупно и «поиграться» с этим материалом, потому что самое главное в этом самолете — то, из чего он сделан, этот композит. Нас пустили на такие испытания, где этот композит рвут, мнут», — рассказал Алексей Егоров в интервью Алексею Самолетову на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который создан для завоевания господства в воздухе и для нанесения ударов по наземным и надводным целям. Он разработан для замены тяжелого истребителя Су-27.
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