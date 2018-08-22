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ВМФ модернизирует противолодочные самолеты 

News.ru 16 минут назад
ВМФ России собирается модернизировать противолодочные самолеты Ту-142. Их оснащение пополнят в том числе новые системы, испытанные в ходе боевых действий в Сирии
«Мы делаем его многофункциональным, то есть он будет теперь бомбить, причем бомбить точно, на нем будет использована новая система СВП-24, то, что мы использовали везде, в ближайших наших конфликтах», — рассказал каналу «Звезда» командующий морской авиации Игорь Кожин в ходе форума «Армия-2018».
По словам военного, модернизация многократно увеличит потенциал машины, сделав ее многоцелевой. Речь идет об установке СВП-24 «Гефест» — нового прицельного комплекса, первоначально разработанного для фронтовых бомбардировщиков Су-24.
Как писал News.ru, компания Zala Aero, входящая в концерн «Калашников», представила новый беспилотник ZALA 421-16E5V2 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Некоторые внедрённые в него технологии были применены впервые.
Разработчики представили систему воздушного лазерного сканирования. Она даёт данные об изучаемой местности, включая рельеф, обнаруживает замаскированные объекты и их характеристики. Также впервые в своем классе ZALA 421-16E5V2 применяет автоматизированную систему обработки аудио-, видео— и фото данных.
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