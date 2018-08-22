«Уралвагонзавод» произвел около 30 платформ «Армата»

"Примерно", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, доходит ли количество произведенных машин до 30 единиц.

По словам Потапова, в это число входит техника, которая принимала участие в параде на Красной площади, а также в опытной эксплуатации в войсках.