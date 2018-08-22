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«Уралвагонзавод» произвел около 30 платформ «Армата»
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«Уралвагонзавод» произвел около 30 платформ «Армата» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. "Уралвагонзавод" на сегодня произвел около 30 боевых платформ «Армата», часть из которых участвовали в параде на Красной площади и в испытаниях Минобороны, сообщил в пятницу журналистам гендиректор корпорации Александр Потапов.
"Примерно", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, доходит ли количество произведенных машин до 30 единиц.
По словам Потапова, в это число входит техника, которая принимала участие в параде на Красной площади, а также в опытной эксплуатации в войсках.
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