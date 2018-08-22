Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам обороны Мохаммадом Аль-Баварди 

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке.
22 августа «на полях» Международного военно-технического форума «Армия-2018» состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам обороны Мохаммадом Аль-Баварди.
В ходе встречи состоялись обсуждение актуальных вопросов военного, военно-технического сотрудничества и военного образования, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке.
Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление дружественных отношений между армиями двух стран с учетом положительной динамики развития взаимодействия в военной сфере.
Переговоры прошли в доброжелательной обстановке и подтвердили готовность сторон к дальнейшей активизации многопланового сотрудничества между оборонными ведомствами.