Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с государственным министром Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам обороны Мохаммадом Аль-Баварди

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке.

В ходе встречи состоялись обсуждение актуальных вопросов военного, военно-технического сотрудничества и военного образования, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление дружественных отношений между армиями двух стран с учетом положительной динамики развития взаимодействия в военной сфере.

Переговоры прошли в доброжелательной обстановке и подтвердили готовность сторон к дальнейшей активизации многопланового сотрудничества между оборонными ведомствами.