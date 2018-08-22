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В России провели испытания боеприпасов с дистанционным подрывом
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В России провели испытания боеприпасов с дистанционным подрывом 

РИА Новости 28 минут назад
УБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Концерн «Техмаш» (входит в "Ростех") провел демонстрационные испытания малокалиберных артиллерийских снарядов с дистанционным подрывом, есть добро на государственные испытания, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна Владимир Лепин.
В снаряды встраивается взрыватель с искусственным интеллектом, запрограммированный на подрыв в определенное время, на подлете к цели, что максимизирует ущерб.
"Успешно провели демонстрационные испытания комплекса управляемого дистанционного подрыва малокалиберных артиллерийских снарядов для боевых бронированных машин. По результатам принято решение о проведении государственных испытаний", — сказал Лепин.
Ранее гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — НПО «Прибор» (входит в концерн «Техмаш») — Юрий Набоков сообщил, что новейшие боеприпасы с дистанционным взрывателем к 2020 году получат на вооружение боевые машины поддержки танков «Терминатор».
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