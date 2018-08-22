В России провели испытания боеприпасов с дистанционным подрывом

В снаряды встраивается взрыватель с искусственным интеллектом, запрограммированный на подрыв в определенное время, на подлете к цели, что максимизирует ущерб.

"Успешно провели демонстрационные испытания комплекса управляемого дистанционного подрыва малокалиберных артиллерийских снарядов для боевых бронированных машин. По результатам принято решение о проведении государственных испытаний", — сказал Лепин.