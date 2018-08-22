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Стало известно о модернизации «Искандеров»
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Стало известно о модернизации «Искандеров» 

News.ru 53 минуты назад
Российская армия через несколько лет получит улучшенные «Искандеры». Это оперативно-тактические ракетные комплексы, направленные на уничтожение систем ПВО и ПРО противника.
«Работы по их модернизации ведутся полным ходом. Они направлены на повышение боевой эффективности», — сказал генеральный конструктор разработавшего комплексы Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин.
В семейство данных ОТРК входят три модификации машин: «Искандер», «Искандер-К», «Искандер-М». Последний, как ранее писал News.ru, может поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели. Например, корабли, стоящие на рейде.
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