Стало известно о модернизации «Искандеров»

Российская армия через несколько лет получит улучшенные «Искандеры». Это оперативно-тактические ракетные комплексы, направленные на уничтожение систем ПВО и ПРО противника.

«Работы по их модернизации ведутся полным ходом. Они направлены на повышение боевой эффективности», — сказал генеральный конструктор разработавшего комплексы Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин

В семейство данных ОТРК входят три модификации машин: «Искандер», «Искандер-К», «Искандер-М». Последний, как ранее писал News.ru, может поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели. Например, корабли, стоящие на рейде.