В Сирии сбили три беспилотника боевиков

На юге сирийской провинции Идлиб уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были запущены с подконтрольной боевикам территории. Об этом рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков , передает ТАСС

По его словам, это произошло 21 августа. Военнослужащие ВС Сирии заметили три БПЛА в ударном оснащении, которые приближались к позициям правительственных войск у западной окраины населенного пункта Абу-Дали на юге провинции Идлиб.

В результате огнем зенитной установки ЗУ-23 и стрелкового оружия все три беспилотника были уничтожены. Сирийские военнослужащие не пострадали", — сообщил он.