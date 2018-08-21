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В рамках внезапной проверки боеготовности ВВО поднята по тревоге бригада РЭБ
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В рамках внезапной проверки боеготовности ВВО поднята по тревоге бригада РЭБ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие на штатной технике совершают марши в заданные районы, где им предстоит развернуть современные комплексы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Леер» и другие и выполнить задачи по предназначению.
Бригада радиоэлектронной борьбы, дислоцированная в Хабаровском крае, поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности войск Восточного военного округа.
Военнослужащие на штатной технике совершают марши в заданные районы, где им предстоит развернуть современные комплексы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Леер» и другие и выполнить задачи по предназначению.
В ходе совершения марша и в районах развертывания личный состав соединения отрабатывает задачи по мониторингу воздушной обстановки и укрытию от авиации условного противника, различным видам маскировки, развертыванию постов радиационной, химической и биологической защиты.
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