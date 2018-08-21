В рамках внезапной проверки боеготовности ВВО поднята по тревоге бригада РЭБ

Военнослужащие на штатной технике совершают марши в заданные районы, где им предстоит развернуть современные комплексы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Леер» и другие и выполнить задачи по предназначению.

Бригада радиоэлектронной борьбы, дислоцированная в Хабаровском крае , поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности войск Восточного военного округа.

Военнослужащие на штатной технике совершают марши в заданные районы, где им предстоит развернуть современные комплексы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Леер» и другие и выполнить задачи по предназначению.

В ходе совершения марша и в районах развертывания личный состав соединения отрабатывает задачи по мониторингу воздушной обстановки и укрытию от авиации условного противника, различным видам маскировки, развертыванию постов радиационной, химической и биологической защиты.