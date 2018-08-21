Иран выдал за новый истребитель копию 

Иран вступает в очередную эпоху обострения отношений с Западом без современных истребителей. Ограничения ООН сужают возможности иранских авиаконструкторов сферой создания макетов и модернизации безнадёжно устаревших, приобретённых ещё несколько десятилетий назад боевых машин. Новый боевой самолёт, о котором с помпой заявили в Тегеране, на деле не может противостоять современным конкурентам.
21 августа Иран представил новый двухместный истребитель Kowsar. Презентация прошла в Тегеране и была приурочена к национальному Дню оборонной промышленности. Государственное телевидение показало кадры, как президент ИРИ Рухани сидит в кабине самолёта перед демонстрационным полётом. О презентации истребителя отечественной конструкции 18 августа объявил министр обороны Ирана, генерал-майор Амир Мохаммад Хатами. В последние годы иранские военные эксперты и технические специалисты добились больших успехов в производстве широкого спектра техники иранского производства, отметил военачальник, добавив, что программа обороны мотивирована воспоминаниями о ракетных атаках времён войны с Ираком и неоднократными угрозами со стороны Израиля и США.
Полностью изготовленный в Иране истребитель оснащён «передовой авионикой» и многоцелевым радаром и будет использоваться для операций воздушной поддержки, сообщает агентство Tasnim. Kowsar относят к четвёртому поколению реактивных боевых самолётов. «Мы должны быть готовы сражаться против военных держав, претендующих на нашу территорию и ресурсы. Если мы не будем сильными, то нас уничтожат», — объяснил Рухани необходимость создавать собственные новые виды оружия.
Самолётный парк ВВС Ирана довольно многочисленный, но архаичный — советского, американского, европейского и китайского производства. В 2013 году Тегеран представлял ещё один боевой самолёт собственной разработки. The IAIO Qaher-313 был охарактеризован иранским руководством как «одноместный стелс-истребитель». Журналистам были предоставлены фото и видео демонстрации самолёта. Западные и израильские эксперты усомнились в подлинности иранской машины и охарактеризовали выставленный образец как «очень дешёвую копию американского F-22».
Tasnim News
Президент Ирана Хасан Рухани осматривает истребитель Kowsar
Несколько лучше обстоят дела у ВВС Ирана с модернизацией старых машин. В июле 2018 года Тегеран ввёл в строй 10 модернизированных истребителей Су-22, которые до этого находились на хранении, и запустил в производство ракету средней дальности класса «воздух-воздух» Fakour-90 для истребителей F-14 американского производства. Ранее иранцы представляли модернизированные версии истребителя F-7 (китайская копия советского МиГ-21) и американских истребителей Northrop F-5 и F-14, поступивших на вооружение иранских ВВС в 1960-1970 годы.
Kowsar — либо глубокая модернизация истребителя F-5, либо его модернизированная копия, отмечает News.ru военный эксперт Юрий Лямин: «Самолёт внешне выглядит практически один в один как учебно-боевая двухместная версия истребителя F-5. Скорее всего, на нём установлена улучшенная авионика и доработана кабина пилота, но его нельзя сравнивать с современными истребителями». Рухани, организуя громкие, но по факту бесполезные презентации воорружений и военной техники, работает на внутреннюю аудиторию, считает эксперт: «Иранскому президенту важно продемонстрировать населению, что ВПК может развиваться и под его самостоятельным руководством, а также „отметиться“ в оборонных проектах, не связанных с командованием Корпуса стражей исламской революции».
Tasnim News
Истребитель Kowsar
После заключения ядерного соглашения была принята резолюция Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго для Ирана на пятилетний срок. Таким образом, до осени 2020 года Иран не может приобретать современные авиационные двигатели и детали для них. «А освоить серийное производство собственных современных двигателей для истребителей пока не может даже Индия с её куда большими ресурсами. Это требует долгих лет работы и многомиллиардных вложений», — добавляет Лямин. Он не исключает, что после 2020 года Иран может закупить двигатели у России, и, существенно инвестировав в собственную авиационную промышленность, попытается создать собственный лёгкий боевой самолёт.
Так называемый иранский «авиапром» последние 25 лет вращается вокруг всевозможных переделок старых американских истребителей и ничего больше «родить» не в состоянии, указывает News.ru эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. «Проект наподобие Kowsar авиаконструкторы представляют лишь для того, чтобы отчитываться о собственной деятельности и лоббировать выделение денег, — полагает Барабанов. — В случае, если ограничения ООН не будут продлены, лучшим выходом для Ирана будет организация на своей территории производства российской или китайской авиационной техники. Если, конечно, этим планам не помешают непомерно завышенные амбиции Тегерана».