Иран выдал за новый истребитель копию

Иран вступает в очередную эпоху обострения отношений с Западом без современных истребителей. Ограничения ООН сужают возможности иранских авиаконструкторов сферой создания макетов и модернизации безнадёжно устаревших, приобретённых ещё несколько десятилетий назад боевых машин. Новый боевой самолёт, о котором с помпой заявили в Тегеране , на деле не может противостоять современным конкурентам.

США. 21 августа Иран представил новый двухместный истребитель Kowsar. Презентация прошла в Тегеране и была приурочена к национальному Дню оборонной промышленности. Государственное телевидение показало кадры, как президент ИРИ Рухани сидит в кабине самолёта перед демонстрационным полётом. О презентации истребителя отечественной конструкции 18 августа объявил министр обороны Ирана, генерал-майор Амир Мохаммад Хатами. В последние годы иранские военные эксперты и технические специалисты добились больших успехов в производстве широкого спектра техники иранского производства, отметил военачальник, добавив, что программа обороны мотивирована воспоминаниями о ракетных атаках времён войны с Ираком и неоднократными угрозами со стороны Израиля

Полностью изготовленный в Иране истребитель оснащён «передовой авионикой» и многоцелевым радаром и будет использоваться для операций воздушной поддержки, сообщает агентство Tasnim. Kowsar относят к четвёртому поколению реактивных боевых самолётов. «Мы должны быть готовы сражаться против военных держав, претендующих на нашу территорию и ресурсы. Если мы не будем сильными, то нас уничтожат», — объяснил Рухани необходимость создавать собственные новые виды оружия.

Самолётный парк ВВС Ирана довольно многочисленный, но архаичный — советского, американского, европейского и китайского производства. В 2013 году Тегеран представлял ещё один боевой самолёт собственной разработки. The IAIO Qaher-313 был охарактеризован иранским руководством как «одноместный стелс-истребитель». Журналистам были предоставлены фото и видео демонстрации самолёта. Западные и израильские эксперты усомнились в подлинности иранской машины и охарактеризовали выставленный образец как «очень дешёвую копию американского F-22».

Tasnim News

Президент Ирана Хасан Рухани осматривает истребитель Kowsar

Несколько лучше обстоят дела у ВВС Ирана с модернизацией старых машин. В июле 2018 года Тегеран ввёл в строй 10 модернизированных истребителей Су-22, которые до этого находились на хранении, и запустил в производство ракету средней дальности класса «воздух-воздух» Fakour-90 для истребителей F-14 американского производства. Ранее иранцы представляли модернизированные версии истребителя F-7 (китайская копия советского МиГ-21) и американских истребителей Northrop F-5 и F-14, поступивших на вооружение иранских ВВС в 1960-1970 годы.

Kowsar — либо глубокая модернизация истребителя F-5, либо его модернизированная копия, отмечает News.ru военный эксперт Юрий Лямин: «Самолёт внешне выглядит практически один в один как учебно-боевая двухместная версия истребителя F-5. Скорее всего, на нём установлена улучшенная авионика и доработана кабина пилота, но его нельзя сравнивать с современными истребителями». Рухани, организуя громкие, но по факту бесполезные презентации воорружений и военной техники, работает на внутреннюю аудиторию, считает эксперт: «Иранскому президенту важно продемонстрировать населению, что ВПК может развиваться и под его самостоятельным руководством, а также „отметиться“ в оборонных проектах, не связанных с командованием Корпуса стражей исламской революции».

Tasnim News

Истребитель Kowsar

После заключения ядерного соглашения была принята резолюция Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго для Ирана на пятилетний срок. Таким образом, до осени 2020 года Иран не может приобретать современные авиационные двигатели и детали для них. «А освоить серийное производство собственных современных двигателей для истребителей пока не может даже Индия с её куда большими ресурсами. Это требует долгих лет работы и многомиллиардных вложений», — добавляет Лямин. Он не исключает, что после 2020 года Иран может закупить двигатели у России , и, существенно инвестировав в собственную авиационную промышленность, попытается создать собственный лёгкий боевой самолёт.