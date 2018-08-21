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В Чебоксарах прошла акция «Военная служба по контракту — Твой выбор!»
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В Чебоксарах прошла акция «Военная служба по контракту — Твой выбор!» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия мобильный пункт отбора на военную службу по контракту посетили 167 человек. Специалисты провели со всеми желающими профессиональное тестирование и подобрали потенциальные должности в воинских частях ЦВО.
На центральной площади Чебоксаров в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню города, прошла информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!».
В ходе мероприятия мобильный пункт отбора на военную службу по контракту посетили 167 человек. Специалисты провели со всеми желающими профессиональное тестирование и подобрали потенциальные должности в воинских частях Центрального военного округа (ЦВО). Заявление о поступлении на военную службу по контракту написали 75 человек.
Личный состав пункта отбора регулярно участвует в информационно-агитационных акциях «Военная служба по контракту — Твой выбор!», которые традиционно проходят в Чувашии в преддверии государственных праздников и культурно массовых мероприятий местного масштаба.
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