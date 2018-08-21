В Чебоксарах прошла акция «Военная служба по контракту — Твой выбор!»

В ходе мероприятия мобильный пункт отбора на военную службу по контракту посетили 167 человек. Специалисты провели со всеми желающими профессиональное тестирование и подобрали потенциальные должности в воинских частях ЦВО.

На центральной площади Чебоксаров в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню города, прошла информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!».

В ходе мероприятия мобильный пункт отбора на военную службу по контракту посетили 167 человек. Специалисты провели со всеми желающими профессиональное тестирование и подобрали потенциальные должности в воинских частях Центрального военного округа (ЦВО). Заявление о поступлении на военную службу по контракту написали 75 человек.