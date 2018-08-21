Первый в мире боевой ледокол

ВМФ России получит уникальный боевой корабль, не имеющий аналогов нигде в мире. Проект 23550 — боевой ледокол, способный передвигаться сквозь толщу льда и вооруженный до зубов, предназначен для патрулирования арктической зоны.

Проект 23550 будет совмещать качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Точные тактико-технические характеристики судна остаются засекреченными.

В качестве основного вооружения «Иван Папанин» получит автоматическую 76,2-мм артиллерийскую установку АК-176МА. Кроме того, на борту планируется разместить ангар и посадочную площадку для противолодочного вертолета Ка-27. Два катера «Раптор» предназначены для боевых и разведывательных вылазок — каждый может нести на борту стрелковое вооружение и вмещает 20 десантников.

Точной информации о ракетном вооружении и беспилотных аппаратах пока нет. В теории, проект 23550 вполне сможет получить и то, и другое.