Ещё
Первый в мире боевой ледокол
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы

Первый в мире боевой ледокол 

Don't Panic 26 минут назад
Фото: Don't Panic
ВМФ России получит уникальный боевой корабль, не имеющий аналогов нигде в мире. Проект 23550 — боевой ледокол, способный передвигаться сквозь толщу льда и вооруженный до зубов, предназначен для патрулирования арктической зоны.
Первое судно проекта, «Иван Папанин», уже заложено в Санкт-Петербурге на Адмиралтейских верфях. Предполагается, что на воду корабль спустят в 2019 году.
Проект 23550 будет совмещать качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Точные тактико-технические характеристики судна остаются засекреченными.
В качестве основного вооружения «Иван Папанин» получит автоматическую 76,2-мм артиллерийскую установку АК-176МА. Кроме того, на борту планируется разместить ангар и посадочную площадку для противолодочного вертолета Ка-27. Два катера «Раптор» предназначены для боевых и разведывательных вылазок — каждый может нести на борту стрелковое вооружение и вмещает 20 десантников.
Точной информации о ракетном вооружении и беспилотных аппаратах пока нет. В теории, проект 23550 вполне сможет получить и то, и другое.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы201
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель208
Кикабидзе прокомментировал решение Меладзе61
В преступном мире России началась «русская весна»70
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
03:40
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы
Недвижимость Прибалтика
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
00:56
«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
Шоу-бизнес
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение