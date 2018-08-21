Россия получила первую заявку на экспорт Су‐34

Россия получила первую заявку на поставку бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает «Интерфакс».

«Есть (заявка — прим. «360»), работаем», — сказал Михеев. Детали предстоящего контракта пока не уточняются.

Су-34 предназначен для поражения наземных и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Бомбардировщик имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.

Телеканал «Мир-24» заявил, что первый контракт на поставку Вооруженным силам России 12 многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будет подписан с авиационным заводом имени Юрия Гагарина, дислоцированным в Комсомольске-на-Амуре

Су-57 способен уничтожать все виды воздушных целей в дальних и ближних боях, поражать наземные, надводные цели противника с преодолением их систем ПВО, а также осуществлять мониторинг воздушного пространства на дальних расстояниях от места базирования.

Впервые Су-57 поднялся в воздух во время испытательного полета в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре.