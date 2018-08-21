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Россия получила первую заявку на экспорт Су‐34
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Россия получила первую заявку на экспорт Су‐34 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Россия получила первую заявку на поставку бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает «Интерфакс».
«Есть (заявка — прим. «360»), работаем», — сказал Михеев. Детали предстоящего контракта пока не уточняются.
Су-34 предназначен для поражения наземных и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Бомбардировщик имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.
В апреле представитель госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов заявил, что Россия готова экспортировать за рубеж истребитель-бомбардировщик Су-34, который хорошо показал себя в Сирии.
ТАСС со ссылкой на неназванные источники сообщил во вторник, 21 августа, что Минобороны России во время форума «Армия-2018» подпишет с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) контракт на поставку двух других истребителей пятого поколения — модели Су-57.
Телеканал «Мир-24» заявил, что первый контракт на поставку Вооруженным силам России 12 многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 будет подписан с авиационным заводом имени Юрия Гагарина, дислоцированным в Комсомольске-на-Амуре.
Су-57 способен уничтожать все виды воздушных целей в дальних и ближних боях, поражать наземные, надводные цели противника с преодолением их систем ПВО, а также осуществлять мониторинг воздушного пространства на дальних расстояниях от места базирования.
Впервые Су-57 поднялся в воздух во время испытательного полета в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре.
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