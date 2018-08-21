Вооружение, беспилотники, борьба с терроризмом: чем занимается научная рота Росгвардии

При формировании нового подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ был учтен опыт Минобороны России

Исследования в области развития вооружения и спецтехники, а также изучение проблем борьбы с терроризмом являются основными направлениями деятельности научной роты Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Об этом «Звезде» рассказал начальник военно-научного управления Росгвардии генерал-майор Юрий Марценюк

«Основными направлениями исследований научной роты являются вопросы развития вооружения, военной и специальной техники. Все что связано с автоматизацией процессов управления с учетом специфики тех задач, которые решают ВНГ. Один из взводов изучает проблемы борьбы с терроризмом, экстремизмом», — рассказал Марценюк в выездной студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Марценюк уточнил, что при формировании научной роты Росгвардии был учтен опыт создания аналогичных подразделений министерством обороны РФ. При наборе в нее молодых людей, подчеркнул генерал, особое внимание уделяется призывникам, имеющим опыт научной работы.

МВТФ «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Форум будет включать в себя экспозиционную и динамическую программу, а также научно-деловую программу и программы военно-патриотических, культурно-художественных и протокольных мероприятий.