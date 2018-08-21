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Минобороны готовит техзадание на военную версию бронеавтомобиля «Медведь»
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Минобороны готовит техзадание на военную версию бронеавтомобиля «Медведь» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА, 21 авг — РИА Новости. Министерство обороны России готовит технического задание для военной версии минозащищенного (выполненной по схеме MRAP) автомобиля «Медведь», который сегодня поступает на вооружение Росгвардии, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.
"Что касается Минобороны России, пока все на стадии формирования технического задания для «Медведя», который будет создаваться для наших военных. Просто требования к технике у войск национальной гвардии России и нашего Министерства обороны разные", — сказал он.
MRAP — колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой. В большинстве своем машины данного типа обладают большим дорожным просветом, V-образным днищем, хорошо противостоящим осколкам и позволяющим эффективно рассеивать энергию взрыва.
Машины данного типа применяются при перемещениях личного состава по территориям, на которых действуют различные нерегулярные вооруженные формирования, для перевозки VIP-пассажиров в условиях повышенной террористической опасности, для снабжения удалённых опорных пунктов и гарнизонов и в других подобных случаях.
"Военно-промышленная компания" (входит в холдинг «Базовый Элемент») была основана в 2006 году, занимается выпуском бронированных колесных машин, в первую очередь БТР и специальных машин «Тигр».
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