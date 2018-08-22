Филиппины намерены купить у России вертолеты, автотехнику, стрелковое оружие и подлодку 

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Филиппины заинтересованы в закупке военных вертолетов, автотехники и стрелкового оружия российского производства, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Филиппины — это, можно сказать, новый старый партнер. Мы рассчитываем, что министерство обороны Филиппин заинтересует продукция наших оборонно-промышленных корпораций. Это и вертолетная техника, стрелковое вооружение, автомобильная техника. Сейчас мы ведем консультации и надеемся, что в ближайшее время у нас будут некие предварительные результаты", — отметил Михеев, сообщает РИА «Новости».
Между тем филиппинское издание The Business Mirror сообщило, что Манила не отказывается от мысли купить у России подводную лодку. Министр обороны Филиппин намерен обсудить покупку на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу в Москве.