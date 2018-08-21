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Россия проведет крупнейшие с советских времен военные учения
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Россия проведет крупнейшие с советских времен военные учения 

ProComp.info 53 минуты назад
Фото: ProComp.info
21 августа. PROCOMP.INFO — Россия готовится к проведению крупнейших за десятилетия военных учений. Учения, в которых примут участие также Китай и Монголия, будут «беспрецедентного» масштаба, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Серия учений, которые пройдут под общим названием «Восток-2018», пройдет в Сибири и на Дальнем Востоке России и будет «беспрецедентного масштаба как по географическому охвату, так и по общей численности войск и сил, принимающих в нем участие», добавил министр обороны России.
По словам Шойгу, учения будут масштабнее, чем крупнейшие учения в советской истории, проведенные еще в 1981 году на территории Беларуси, Украины, трех прибалтийских республик, а также некоторых стран Варшавского договора.
Общая численность военнослужащих, которые примут участие в учениях пока не раскрывается. Однако Китай уже подтвердил, что он направит более 3000 военнослужащих для присоединения к российским войскам во время учений. Более 900 единиц военной техники, а также 30 боевых самолетов и вертолетов также будут развернуты в России в рамках учений, сообщили в китайском военном ведомстве.
Предстоящие учения, по всей видимости, превысят масштаб учений «Запад-2017», которые Россия провела в прошлом году, спровоцировав чрезмерно нервную реакцию на Западе. Эти учения, в которых участвовало около 12 700 военнослужащих, 70 военных самолетов, 10 кораблей и около 680 наземных транспортных средств, вызвали обвинения в том, что Россия превзошла заявленное число участвующих войск, и еще более тревожные утверждения о том, что учения были прикрытием для «вторжения» соседних стран.
Общая численность военнослужащих, которые примут участие в учениях пока не раскрывается. Однако Китай уже подтвердил, что он направит более 3000 военнослужащих для присоединения к российским войскам во время учений. Более 900 единиц военной техники, а также 30 боевых самолетов и вертолетов также будут развернуты в России в рамках учений, сообщили в китайском военном ведомстве.
Предстоящие учения, по всей видимости, превысят масштаб учений «Запад-2017», которые Россия провела в прошлом году, спровоцировав чрезмерно нервную реакцию на Западе. Эти учения, в которых участвовало около 12 700 военнослужащих, 70 военных самолетов, 10 кораблей и около 680 наземных транспортных средств, вызвали обвинения в том, что Россия превзошла заявленное число участвующих войск, и еще более тревожные утверждения о том, что учения были прикрытием для «вторжения» соседних стран.
Западные военные учения, несмотря на их оборонительный характер, широко использовались должностными лицами НАТО и средствами массовой информации для разжигания «Российской агрессии» и дальнейшего оправдания наращивания НАТО в Восточной Европе.
В ответ на учения Польша приняла у себя так называемые «национальные» учения Dragon 17 с участием контингентов из США, Великобритании, Германии, Литвы, Латвии, Словакии, Италии, Болгарии, Румынии, Грузии и Украины. Примечательно, что количество войск, задействованных в Dragon 17, намного превысило численность контингента «Запад-2017», с участием около 17 000 военнослужащих и 3500 единиц техники.
НАТО также продолжает активизировать свои военные учения у порога России. В июне более 18 000 солдат из 19 стран приняли участие в двухнедельных учениях «Саблезубый удар», проходивших в Польше и странах Балтии.
В понедельник Латвия начала крупнейшие военные учения за всю историю независимости. В учениях также участвуют военнослужащие из более чем десятка других государств НАТО.
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