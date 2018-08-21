Группировку немедленного применения ВДВ подняли по тревоге

"В рамках внезапной проверки боеготовности соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск группировка немедленного применения ВДВ поднята по тревоге. В состав оперативно-тактической группировки ВДВ вошли десантники трех соединений из Ульяновска, Республики Бурятия и Приморского края , а также личный состав и специальная техника отдельного полка связи ВДВ из Подмосковья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большую часть задействованной в учениях военной техники представляют модернизированные образцы БМД-2К-АУ, оснащенные современными огневыми комплексами и новейшими цифровыми средствами связи «Стрелец», АСУ «Андромеда-Д».

Добавляется, что впервые в крупномасштабных маневрах будут применяться новейшие образцы военной техники БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка» поступившие на вооружение Ульяновской десантно-штурмовой бригады в 2017 году.

В пресс-службе ведомства рассказали, что переброска десантных подразделений в район проведения маневров будет проводиться комбинированным способом как железнодорожным, так и воздушным транспортом. «Так, подразделения Ульяновского соединения ВДВ будут переброшены из пункта постоянной дислокации в район проведения учений воздушным способом самолетами военно-транспортной на расстояние более 5000 тысяч километров», — отметили в департаменте.