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Инспекторы Минобороны России посетят объект вооруженных сил во Франции
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Инспекторы Минобороны России посетят объект вооруженных сил во Франции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Группа инспекторов планирует посетить объект вооруженных сил Франции во вторник, 21 августа, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Посещение по оценке проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. По словам Рыжкова, такие визиты проходят для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
"Инспекторы посетят военный объект Франции в месте его обычного расположения мирного времени", — сказал он, добавив, что местное командование предоставит информацию относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
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