Инспекторы Минобороны России посетят объект вооруженных сил во Франции

Посещение по оценке проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. По словам Рыжкова, такие визиты проходят для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

"Инспекторы посетят военный объект Франции в месте его обычного расположения мирного времени", — сказал он, добавив, что местное командование предоставит информацию относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.