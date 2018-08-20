Отряд боевых кораблей Северного флота взял курс завершил деловой заход в Алжир

Визит БПК «Североморск» и РКР «Маршал Устинов» продолжался 5 дней с 15 по 19 августа. За это время экипажи пополнили запасы воды, топлива и продовольствия, а также провели большую культурную программу.

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером (РКР) «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в Алжирскую Народную Демократическую Республику и взял курс в центральную часть Средиземного моря.

Визит большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» и РКР «Маршал Устинов» в Алжир продолжался 5 дней с 15 по 19 августа. За это время экипажи пополнили запасы воды, топлива и продовольствия, а также провели большую культурную программу. Российские моряки осмотрели достопримечательности столицы республики — города Алжира, посетили открытый археологический музей в городе Типаза, провели спортивные соревнования с алжирскими военнослужащими.

Состоялась протокольная встреча командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова с командующим Военно-морских сил Алжира генерал-майором Моххамед-Ларби Хаули. РКР «Маршал Устинов» посетил Временный поверенный в делах Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Олег Руцков.

В настоящее время экипажи кораблей проводят учения по комплексной обороне отряда от условного нападения воздушного и подводного противника, тренируются бороться за живучесть на ходу корабля, занимаются совершенствованием военно-морской выучки и несения дежурно-вахтенной службы.

Корабли Северного флота вышли из основного пункта базирования — Североморска — 5 июля. На данный момент они прошли более 6,5 тыс. морских миль.