Эксперт рассказал о разработке нового корабля для ВМФ России

По словам эксперта, корабли, способные нести вертолеты, есть у российского флота. В состав таких кораблей входят вертолеты и противолодочные корабли.

"Понятное дело, что для выполнения современных задач не всегда этого достаточно. Особенно для задач, например, по захвату прибрежного плацдарма, где нужна огневая поддержка морской пехоты, которая находится на берегу", — сказал Леонков в беседе с RT.

Он отметил, что на данный момент разрабатывается новый военный корабль, в котором будут качества и «вертолетонесущего» и «авианесущего» средства.

"Это будет, скорее всего, корабль, который будет сочетать качества и авианесущего, и вертолетонесущего средства, который будет заниматься широким спектром задач по обеспечению боевой живучести флота, когда он будет находиться вне действия наших береговых комплексов", — отметил эксперт.

Ранее Денис Мантуров заявил, что российскому флоту нужны корабли, способные нести вертолеты, но вертолетоносцы наподобие «Мистраля» в стране производить не будут. Он отметил, что авианесущие корабли должны быть оснащены вертолетным крылом, а на десантных кораблях должны присутствовать вертолеты как средства высадки.