Военный эксперт рассказал о разработках нового корабля для ВМФ РФ

В рамках госпрограммы вооружений до 2027 года специалисты ведут разработки большого военного корабля по типу «Мистраль».

«Это будет, скорее всего, корабль, который будет сочетать качества и авианесущего, и вертолетонесущего средства. Системное проектирование таких комплексов, насколько я в курсе, идет. Специальный научный центр уже занимается исследованием и созданием концепции будущего корабля», — объяснил военный эксперт.

Вместе с вертолетами военное судно сможет нести на борту палубные самолеты, добавил Алексей Леонков.