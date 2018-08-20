Военный эксперт рассказал о разработках нового корабля для ВМФ РФ 

Министр промышленности и торговли России рассказал о новом военном корабле, разработки над которым ведутся в рамках госпрограммы вооружений. Заявление Дениса Мантурова прокомментировал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, сообщил сайт «Комсомольская правда».
В рамках госпрограммы вооружений до 2027 года специалисты ведут разработки большого военного корабля по типу «Мистраль».
«Это будет, скорее всего, корабль, который будет сочетать качества и авианесущего, и вертолетонесущего средства. Системное проектирование таких комплексов, насколько я в курсе, идет. Специальный научный центр уже занимается исследованием и созданием концепции будущего корабля», — объяснил военный эксперт.
Вместе с вертолетами военное судно сможет нести на борту палубные самолеты, добавил Алексей Леонков.