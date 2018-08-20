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Войска проверят накануне маневров «Восток-2018»
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Войска проверят накануне маневров «Восток-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В понедельник рано утром по решению президента России войска Центрального и Восточного военных округов, десантные части, а также Дальнюю и Военно-транспортную авиацию подняли по тревоге. Как позже объяснил на совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу, внезапная проверка боеготовности, включающая 16 специальных учений, проводится в преддверии масштабных маневров "Восток-2018".
Они запланированы на сентябрь и охватят не только огромную территорию страны, но и большое количество армейских и флотских формирований. В Генштабе уже подсчитали, что для приведения частей "к бою" и их передислокации в исходные районы потребуется около недели. Отсюда — сроки проверки войск, которая продлится с 20 по 25 августа. Все это время штабы и личный состав будут готовиться к главному экзамену года. Кроме того, сообщил Шойгу, военкоматы отработают все, что связано с организацией территориальной обороны в границах трех военных округов. Иными словами, мобилизационные вопросы тоже не останутся в стороне. Контролировать все происходящее в органах управления Восточного и Центрального военных округов, а также в структурах, занимающихся мобилизационным развертыванием в ходе сборов, по распоряжению министра, будут три сформированные Генштабом рабочие группы.
Шойгу дал понять, что результаты предварительных учений не только повлияют на оценку боеготовности подразделений, но и станут определяющими в решении: допускать их к маневрам "Восток" или нет. Министр также потребовал, чтобы на всех этапах проверки соблюдались требования безопасности, сохранности оружия и боеприпасов, были исключены случаи причинения ущерба госсобственности и отрицательного воздействия на природу.
На совещании выяснилось, что в преддверии крупнейших маневров внезапные проверки и командно-штабные тренировки организовали и в других военных округах, а также на Северном флоте.
Рассказал Шойгу и о самих учениях "Восток". Они станут крупнейшими с 1981 года, получат статус международных и будут беспрецедентными как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых штабов, войск и сил. Один список участников чего стоит — Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, ВДВ, Дальняя и Военно-транспортная авиация. "Кроме того, будут задействованы органы управления и подразделения Народно освободительной армии Китая и вооруженные силы Монголии", — уточнил министр.
Известно, что, к примеру, КНР, по официальным сведениям из Пекина, выделяет на российские маневры "около 3200 человек, более 900 единиц разных типов вооружения и снаряжения, а также 30 летательных аппаратов с неподвижным крылом и вертолетов". Этому личному составу и технике в рамках маневров "Восток" предстоят совместные с нашими подразделениями учения на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Они пройдут с 11 по 15 сентября.
По заявлению минобороны КНР, в Китае воспринимают свое участие там как фактор "укрепления и развития всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия, углубления практического дружественного сотрудничества между вооруженными силами двух стран".
На совещании в Москве Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать о внезапной боеготовности наших войск иностранных военных атташе.
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